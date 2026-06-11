Il club spagnolo ha rifiutato un’offerta per il suo attaccante, ritenuta insufficiente rispetto alla richiesta di 500 milioni di euro. La clausola rescissoria del giocatore è stata fissata a quella cifra, rendendo difficile un trasferimento senza l’accordo del club. Il calciatore può esercitare il diritto di rescissione unilaterale solo se la clausola viene attivata e il contratto è in vigore, secondo le norme contrattuali.

? Domande chiave? In Breve L’Atletico Madrid rifiuta 150 milioni per Julian Alvarez e alza l’asticella a 500 milioni. L’Atletico Madrid ha respinto l’offerta da 150 milioni di euro avanzata dai cugini del Real per il trasferimento di Julian Alvarez. La decisione dei colchoneros non è solo un no alla cifra proposta, ma un segnale di sfida che punta direttamente alla clausola rescissoria di 500 milioni fissata dal club. Il presidente del Real, Florentino Perez, aveva promesso il giocatore ai bianchi e ha cercato di mantenere la parola data subito dopo la sua conferma alla guida del club spagnolo. Il calciatore argentino non è l’unico esempio di protezione estrema nel campionato spagnolo. Il sistema della Liga prevede che ogni atleta abbia la possibilità di liberarsi unilateralmente tramite un importo prestabilito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atletico Madrid: rifiutata offerta per Alvarez, servono 500 milioni

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Atletico Madrid REJECT €150M BID For Julian Alvarez - Barca Is Ready To FIGHT! (€120M Bid Incoming)

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