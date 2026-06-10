Sei ancora più divertente del Barcellona | l’Atletico prende in giro il Real Madrid per un’offerta di Alvarez da 129 milioni di sterline

Notizia in breve

L’Atletico Madrid ha pubblicamente commentato l’offerta di 129 milioni di sterline per il giocatore Alvarez, paragonandola in modo scherzoso al Barcellona, definendola “ancora più divertente”. La frase è stata condivisa sui canali ufficiali del club e ha suscitato reazioni sui social, dove alcuni utenti hanno commentato l’ironia dell’attacco. La trattativa tra il club e il giocatore non è stata ufficialmente confermata, ma la cifra proposta è stata oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.