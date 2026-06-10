Sei ancora più divertente del Barcellona | l’Atletico prende in giro il Real Madrid per un’offerta di Alvarez da 129 milioni di sterline
L’Atletico Madrid ha pubblicamente commentato l’offerta di 129 milioni di sterline per il giocatore Alvarez, paragonandola in modo scherzoso al Barcellona, definendola “ancora più divertente”. La frase è stata condivisa sui canali ufficiali del club e ha suscitato reazioni sui social, dove alcuni utenti hanno commentato l’ironia dell’attacco. La trattativa tra il club e il giocatore non è stata ufficialmente confermata, ma la cifra proposta è stata oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.
2026-06-09 21:46:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Real Madrid è l’ultimo club ad affrontare la presa in giro dell’Atletico Madrid dopo che un’offerta di 129 milioni di sterline è stata respinta dai rivali per Julian Alvarez. Martedì il Real ha rilasciato una dichiarazione pubblica affermando che un’offerta da 150 milioni di euro per l’attaccante Alvarez era stata fatta e rifiutata, e secondo quanto riferito anche il Barcellona avrebbe visto un’offerta recentemente respinta dall’Atleti. Pochi minuti dopo la dichiarazione pubblica del Real riguardo al suo interesse... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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