Nel centro città, le strade si riempiono di musica, risate e luci. La serata include spettacoli di cabaret, concerti dal vivo e proiezioni di film italiani all’aperto. I partecipanti si divertono ascoltando le canzoni tradizionali milanesi e ballando alla silent disco. Inoltre, c’è spazio per un concerto di rock’n’roll degli anni Cinquanta, che porta un’energia immediata e coinvolgente.

Le risate della commedia italiana con il cinema sotto le stelle, il cabaret e le canzoni della tradizione milanese, la silent disco e un’iniezione di energia con il rock’n’roll anni Cinquanta. Ma anche una serata col naso all’insù a guardar la Luna, una passeggiata lungo i sentieri e un rock show dedicato alle grandi voci femminili italiane. Sette appuntamenti, da qui ai primi di agosto, per trascorrere in compagnia in attesa dell’arrivo della più antica Sagra della Brianza, che quest’anno toccherà quota 417 edizioni. È quanto proporrà da stasera ad Albiate la rassegna “Aspettando San Fermo“, festival che accompagna i mesi caldi in paese e che conduce alla classicissima Sagra di San Fermo, programmata per inizio agosto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Aspettando San Fermo’ fra cabaret, concerti e cinema

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