Concerti in San Frediano all’insegna di San Francesco - Primo appuntamento
A maggio la chiesa di San Frediano ospiterà nuovamente le Meditazioni in Musica, un evento promosso dal Servizio Diocesano Cultura e Università. Le serate prevedono esibizioni di musica dal vivo accompagnate da meditazioni introdotte da monsignor Roberto Filippini, vescovo emerito di Pescia, che per il secondo anno si occuperà di guidare le riflessioni. La rassegna si svolgerà incentrata sui temi di San Francesco, con il primo appuntamento previsto per il mese in arrivo.
Tornano a maggio nella chiesa di San Frediano le tradizionali Meditazioni in Musica promosse dal Servizio Diocesano Cultura e Università, serate che propongono musiche dal vivo introdotte da meditazioni, affidate per il secondo anno a monsignor Roberto Filippini, vescovo emerito di Pescia.Data la.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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