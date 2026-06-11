Ascolti tv mercoledì 10 giugno | Dino Zoff Superkaraoke Chi l’ha visto? Realpolitik
Mercoledì 10 giugno 2026, Dino Zoff è stato il programma più visto in prima serata su Rai 1. Seguono Superkaraoke, Chi l’ha visto? e Realpolitik, trasmessi in diversi canali. I dati di ascolto indicano che Dino Zoff ha registrato il maggior numero di spettatori e la quota di share più alta rispetto agli altri programmi. Nessun altro programma ha superato l’audience di Dino Zoff nella stessa fascia oraria.
Ascolti tv mercoledì 10 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 10 giugno 2026? Su Rai 1 è andato in onda Dino Zoff. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Superkaraoke. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 10 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 10 giugno 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Volevo solo fare bene il mio lavoro. Questa frase di Dino Zoff racchiude tutto lo spirito del documentario che Rai1 manda in onda questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, alle 21. 30. Un film che ripercorre la vita e la carriera di uno dei portieri più iconici del facebook
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