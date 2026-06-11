Ascolti tv mercoledì 10 giugno | Dino Zoff Superkaraoke Chi l’ha visto? Realpolitik

Mercoledì 10 giugno 2026, Dino Zoff è stato il programma più visto in prima serata su Rai 1. Seguono Superkaraoke, Chi l’ha visto? e Realpolitik, trasmessi in diversi canali. I dati di ascolto indicano che Dino Zoff ha registrato il maggior numero di spettatori e la quota di share più alta rispetto agli altri programmi. Nessun altro programma ha superato l’audience di Dino Zoff nella stessa fascia oraria.

Ascolti tv mercoledì 10 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 10 giugno 2026? Su Rai 1 è andato in onda Dino Zoff. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Superkaraoke. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 10 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 10 giugno 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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