Ascolti tv ieri mercoledì 3 giugno chi ha vinto tra Lussemburgo - Italia Chi l' ha visto e Aldo Cazzullo

I dati degli ascolti tv di ieri, mercoledì 3 giugno, indicano che la partita tra Lussemburgo e Italia ha registrato 2,3 milioni di spettatori con uno share del 13%. Chi l'ha visto ha ottenuto 1,8 milioni di spettatori e uno share del 9%. Aldo Cazzullo, ospite in una trasmissione, ha raggiunto 1,2 milioni di ascolti con il 6% di share. La sfida tra programmi ha visto una netta preferenza per la partita di calcio.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 3 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere, sfruttando l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1), è La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale però Reazione a Catena riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Lussemburgo – Italia (Rai 1) chiude davanti a Ticket to Paradise (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Chiedimi se sono felice (Italia 1), Mare Fuori 6 (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Tutto suo padre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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