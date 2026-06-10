Ecco i programmi in TV stasera, mercoledì 10 giugno 2026, con tutte le anticipazioni. La serata televisiva di mercoledì 10 giugno 2026 offre una proposta molto variegata tra documentari, serie tv, intrattenimento musicale, approfondimento giornalistico e attualità. Rai 1 punta su un omaggio a una leggenda dello sport italiano, mentre Canale 5 sceglie la musica. Non mancano gli appuntamenti con la cronaca su Rai 3 e con l'informazione politica su Rete 4 e La7. Scopriamo la guida completa ai principali programmi in onda in prima serata sui canali generalisti. Programmi TV stasera, 10 giugno 2026 L'elenco dei programmi in onda stasera in tv sui principali canali Rai e Mediaset. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Programmi TV stasera, mercoledì 10 giugno 2026, guida e anticipazioni: da Dino Zoff a SuperKaraoke a "Chi l'ha visto?"

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