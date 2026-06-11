Mercoledì 10 giugno, gli ascolti tv hanno visto sfidarsi Michelle Hunziker e Dino Zoff. La conduttrice ha presentato un programma di intrattenimento, mentre l’ex portiere ha partecipato a una trasmissione sportiva. Entrambe le trasmissioni sono state trasmesse in prima serata, generando un confronto diretto. I dati di ascolto indicano che la sfida tra i due protagonisti ha attirato l’attenzione del pubblico, con risultati ancora parziali disponibili.

Una serata, quella di mercoledì 10 giugno, ricca di tensione in fatto di ascolti tv. Infatti, due grandi nomi dello sport e dello spettacolo si sono sfidati a colpi di share. Su Canale 5 è tornata Michelle Hunziker con Super Karaoke, dopo il successo del debutto. Sul palco si sono alternati Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. Mentre Rai 1 ha trasmesso la docufiction Dino Zoff-Volevo solo fare bene il mio lavoro, con lo stesso Zoff, Marco Bocci e Javier Leoni, che ripercorre la carriera del grande campione, in vista dei Mondiali 2026. Su Rai 2 è andata in onda la serie La sottile linea della vendetta, mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Chi l’ha visto? dove si è parlato dei casi di Paula Andrea e Pamela Genini. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Ascolti tv del 10 giugno, Michelle Hunziker sfida Dino Zoff

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