Il 29 aprile, le ascolti televisivi hanno visto Michelle Hunziker tornare su Canale 5, affiancata da Alvin, per condurre la nuova edizione di TIM Battiti Live Spring 2026. Contestualmente, Eleonora Abbagnato è apparsa in altri programmi, contribuendo a una giornata di sfide tra diversi show e artisti. La giornata si è contraddistinta da ascolti elevati e da un confronto tra diverse proposte televisive.

Michelle Hunziker ha debuttato su Canale 5, insieme ad Alvin, con la versione primaverile di TIM Battiti Live Spring 2026. Ma ha trovato una rivale spietata in Eleonora Abbagnato. L’étoile ha curato la direzione artistica dello show-evento, Siamo Danza, andato in onda su Rai 1 in occasione della Giornata internazionale della danza. Così, se Michelle Hunziker ha potato contare su star come Sal Da Vinci, Fedez e Masini ed Emma, Eleonora Abbagnato ha chiamato Giuseppe Fiorello, Anna Ferzetti, Claudio Baglioni e Raf, solo per citarne alcuni. Il resto del palinsesto della prima serata ha visto un altro debutto su Rai 2 con la prima puntata di Mare Fuori 6 e su Rai 3 il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 29 aprile, Michelle Hunziker ed Eleonora Abbagnato: sfida spietata

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