Arte Milano e Milano Marittima | il ponte culturale di Palanti
L'urbanista che ha progettato Milano Marittima è stato l’autore di un piano che ha dato forma a questa località balneare. La sua opera ha creato un modello di sviluppo basato su un’architettura integrata con il paesaggio, con strade e spazi pubblici curati nei dettagli. In questo modo, l’arte e il design si sono intrecciati nel progetto, trasformando la città in un museo diffuso, dove ogni elemento contribuisce alla sua identità culturale.
? Punti chiave? In Breve Il Mare d’Arte Festival 2026 punta su Prospettive per unire Milano e Milano Marittima. Il programma ufficiale della seconda edizione del Mare d’Arte Festival è stato presentato oggi, delineando un ponte culturale che collegherà Milano a Milano Marittima dal 3 al 12 luglio. L’evento si concentrerà sul tema Prospettive, un invito a esplorare il territorio attraverso diverse lenti interpretative. Il percorso inizierà con un’anteprima straordinaria il 26 giugno presso The Sanctuary Milan, dove l’artista Jacopo Di Cera presenterà il suo progetto. Successivamente, l’allestimento si sposterà nella località romagnola, dove la mostra rimarrà visibile fino alla fine di agosto. Il cuore pulsante di questa iniziativa risiede nella figura storica di Giuseppe Palanti, la cui eredità unisce le due città. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Infosalerno, le news in breve dal Cilento e dalla provincia di Salerno
Notizie e thread social correlati
Milano e Milano Marittima unite dall'arte: torna Mare d'Arte FestivalDal 3 al 12 luglio si svolge la seconda edizione di Mare d'Arte Festival, che trasforma Milano Marittima in un museo a cielo aperto.
Leggi anche: Monferrato e Armenia: il ponte culturale che conquista Milano
Temi più discussi: Presentato il programma di Mare d'Arte Festival 2026; Milano e Milano Marittima unite dall'arte: torna Mare d'Arte Festival; Ospitalità che cura | Al MarePineta l’arte si mescola all’ospitalità; Concerti, spettacoli e tributo all'ideatore di Milano Marittima: Mare d'arte festival torna con Violante Placido e Paola Iezzi.
Chiara Besana. . Il MarePineta di Milano Marittima festeggia i suoi primi 100 anni di storia tra festeggiamenti, la mostra Trame di Luce dell’artista veneziano Gianfranco Meggiato, 18 nuove suite e un libro celebrativo che uscirà tra pochi mesi. Una storia che ha facebook
Centri estivi sempre più cari, la batosta per le famiglie: circa 3mila euro per due figli. Milano è la città dove si spende di più reddit
#AffittoMilano - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Mare d’Arte Festival 2026: Milano Marittima e Milano, due città unite dall’arte, dalla cultura e dalla visione di Giuseppe PalantiPresentato il programma ufficiale di Prospettive, la seconda edizione di Mare d’Arte Festival, in programma dal 3 al 12 luglio a Milano Marittima. Anteprima straordinaria il 26 giugno a Milano, pres ... adnkronos.com
Mare d’Arte torna a portare la cultura in centro a Milano Marittima, creando un filo ideale con la metropoli di MilanoAttese la socio linguista Vera Gheno, Paola Iezzi e violante Placido nei panni di cantautrice. Il cuore della proposta artistica sarà affidato a Jacopo Di Cera ... ravennaedintorni.it