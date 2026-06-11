Arte Milano e Milano Marittima | il ponte culturale di Palanti

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'urbanista che ha progettato Milano Marittima è stato l’autore di un piano che ha dato forma a questa località balneare. La sua opera ha creato un modello di sviluppo basato su un’architettura integrata con il paesaggio, con strade e spazi pubblici curati nei dettagli. In questo modo, l’arte e il design si sono intrecciati nel progetto, trasformando la città in un museo diffuso, dove ogni elemento contribuisce alla sua identità culturale.

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? Punti chiave? In Breve Il Mare d’Arte Festival 2026 punta su Prospettive per unire Milano e Milano Marittima. Il programma ufficiale della seconda edizione del Mare d’Arte Festival è stato presentato oggi, delineando un ponte culturale che collegherà Milano a Milano Marittima dal 3 al 12 luglio. L’evento si concentrerà sul tema Prospettive, un invito a esplorare il territorio attraverso diverse lenti interpretative. Il percorso inizierà con un’anteprima straordinaria il 26 giugno presso The Sanctuary Milan, dove l’artista Jacopo Di Cera presenterà il suo progetto. Successivamente, l’allestimento si sposterà nella località romagnola, dove la mostra rimarrà visibile fino alla fine di agosto. Il cuore pulsante di questa iniziativa risiede nella figura storica di Giuseppe Palanti, la cui eredità unisce le due città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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