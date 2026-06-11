Arte Milano e Milano Marittima | il ponte culturale di Palanti

Notizia in breve

L'urbanista che ha progettato Milano Marittima è stato l’autore di un piano che ha dato forma a questa località balneare. La sua opera ha creato un modello di sviluppo basato su un’architettura integrata con il paesaggio, con strade e spazi pubblici curati nei dettagli. In questo modo, l’arte e il design si sono intrecciati nel progetto, trasformando la città in un museo diffuso, dove ogni elemento contribuisce alla sua identità culturale.