Il legame profondo tra le terre del Monferrato e l’Armenia trova una nuova, internazionale vetrina durante la Design Week di Milano, dove verrà presentato il documentario Gemina – Echoes of Identity Across Borders. Il progetto, che mette al centro il territorio di Asti e la sua connessione con culture lontane, vedrà la proiezione dell’opera martedì 21 aprile alle ore 19 presso il Cinema Anteo, all’interno del Palazzo del Cinema di Milano. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’associazione SiAmo il Monferrato di avviare un percorso di dialogo culturale triennale, volto a raccontare le specificità locali attraverso il confronto con altri territori mondiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monferrato e Armenia: il ponte culturale che conquista Milano

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