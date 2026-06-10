Milano e Milano Marittima unite dall' arte | torna Mare d' Arte Festival

Dal 3 al 12 luglio si svolge la seconda edizione di Mare d'Arte Festival, che trasforma Milano Marittima in un museo a cielo aperto. La manifestazione coinvolge artisti che espongono le loro opere lungo le vie e le piazze della località balneare. L'evento è dedicato all'arte contemporanea e prevede installazioni, performance e mostre temporanee, tutte accessibili al pubblico. La città si anima con iniziative culturali che durano dieci giorni, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico locale.

Mare d'Arte Festival torna a Milano Marittima per la sua seconda edizione. La manifestazione, promossa dal Comune di Cervia, si svolgerà dal 3 al 12 luglio e avrà come tema "Prospettive", un invito a osservare il territorio da punti di vista differenti attraverso arte, cultura, musica, letteratura e spettacolo dal vivo. Il festival trasforma anche quest’anno Milano Marittima in un museo diffuso a cielo aperto. Al centro dell'edizione 2026 c'è il legame tra Milano e Milano Marittima, unite dalla figura di Giuseppe Palanti, figurinista per il Teatro alla Scala, docente e vicepresidente dell’Accademia di Brera, urbanista milanese e progettista della città-giardino romagnola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Spiaggia di Milano Marittima, frazione di Cervia (RA) - Emilia Romagna - @tuttitaly

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