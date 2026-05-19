Arte tra i sentieri | aperta la call per la Biennale del Gran Sasso

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata aperta la call per la Biennale del Gran Sasso, un evento dedicato all’arte lungo i sentieri della zona. Sono stati scelti cinque artisti per partecipare alla prima edizione, denominata edizione zero. Le loro opere saranno collocate nelle aree naturali e nei punti di interesse del percorso. La presenza delle opere d’arte mira a coinvolgere sia i camminatori che gli abitanti locali, creando un'interazione tra arte e paesaggio. La selezione degli artisti è stata comunicata nelle scorse settimane.

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? Domande chiave Chi sono i cinque artisti selezionati per l'edizione zero?. Come influenzeranno le opere la percezione dei camminatori e degli abitanti?. Quali criteri di sostenibilità devono rispettare le installazioni nel parco?. Perché il tema della soglia è centrale per questo progetto?.? In Breve Scadenza candidature fissata per le ore 23:59 del 21 giugno 2026.. Selezione prevista per 5 progetti site-specific lungo il Cammino del Gran Sasso.. Collaborazione tra Accademie di Belle Arti dell'Aquila e di Roma con Soprintendenza.. Manifestazione prevista per la seconda metà di settembre 2026 nei borghi appenninici.. La call per artisti è ufficialmente aperta per la Biennale del Gran Sasso 2026, l’edizione zero che porterà l’arte contemporanea tra i sentieri dell’Appennino nella seconda metà di settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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