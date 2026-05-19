Arte tra i sentieri | aperta la call per la Biennale del Gran Sasso

È stata aperta la call per la Biennale del Gran Sasso, un evento dedicato all’arte lungo i sentieri della zona. Sono stati scelti cinque artisti per partecipare alla prima edizione, denominata edizione zero. Le loro opere saranno collocate nelle aree naturali e nei punti di interesse del percorso. La presenza delle opere d’arte mira a coinvolgere sia i camminatori che gli abitanti locali, creando un'interazione tra arte e paesaggio. La selezione degli artisti è stata comunicata nelle scorse settimane.

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? Domande chiave Chi sono i cinque artisti selezionati per l'edizione zero?. Come influenzeranno le opere la percezione dei camminatori e degli abitanti?. Quali criteri di sostenibilità devono rispettare le installazioni nel parco?. Perché il tema della soglia è centrale per questo progetto?.? In Breve Scadenza candidature fissata per le ore 23:59 del 21 giugno 2026.. Selezione prevista per 5 progetti site-specific lungo il Cammino del Gran Sasso.. Collaborazione tra Accademie di Belle Arti dell'Aquila e di Roma con Soprintendenza.. Manifestazione prevista per la seconda metà di settembre 2026 nei borghi appenninici.. La call per artisti è ufficialmente aperta per la Biennale del Gran Sasso 2026, l’edizione zero che porterà l’arte contemporanea tra i sentieri dell’Appennino nella seconda metà di settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arte tra i sentieri: aperta la call per la Biennale del Gran Sasso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gran Sasso: nasce la Biennale tra sentieri e borghi dell’Appennino? Punti chiave Come cambieranno i borghi montani grazie a questa nuova sperimentazione artistica? Chi sono i cinque artisti selezionati per vivere... Voltigno: riparte la transumanza tra cavalli e pastori del Gran Sasso? Cosa scoprirai Come si svolge il rituale dello sdijuno tra i pascoli? Quali prodotti tipici compongono il pasto dei pastori in quota? Perché questa... Biennale del Gran Sasso 2026, aperta la call per artistiÈ aperta la call for artists della Biennale del Gran Sasso 2026 – edizione zero, progetto dedicato all’arte contemporanea nel cuore dell’Appennino ... laquilablog.it Musei e opere d'arte preferiti per cui vale la pena viaggiare reddit Arte contemporanea, nasce la Biennale del Gran Sasso. Presto una call per gli artistiUn ambizioso progetto di arte diffusa concepito per tessere un dialogo profondo tra i linguaggi del contemporaneo e l’eredità naturale, antropologica e storica del Gran Sasso ... laquilablog.it