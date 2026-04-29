Melfi e Venosa | il patrimonio archeologico conquista il web

È stato lanciato un nuovo portale online dedicato ai musei e ai parchi archeologici di Melfi e Venosa. La piattaforma permette di consultare informazioni sui siti storici e culturali della zona. Con l’obiettivo di attrarre visitatori, il sito presenta una nuova identità visiva e mira a aumentare la visibilità del patrimonio archeologico attraverso il web. La piattaforma è accessibile a chiunque voglia scoprire le ricchezze di questi territori.

? Cosa sapere Online il nuovo portale digitale per i musei e i parchi di Melfi e Venosa.. La piattaforma punta a incrementare i flussi turistici attraverso una nuova identità visiva.. Il nuovo portale digitale dedicato ai Musei e ai parchi archeologici di Melfi e Venosa è ufficialmente online per offrire una vetrina moderna al patrimonio storico del territorio. La piattaforma nasce con l’obiettivo di potenziare la narrazione dei siti culturali, integrando servizi digitali avanzati e contenuti rinnovati per accogliere i visitatori attraverso un linguaggio contemporaneo. Il progetto non si limita alla semplice creazione di un indirizzo web, ma rappresenta il pilastro di una trasformazione più profonda che riguarda l’intera identità visiva e comunicativa del sistema museale tra Melfi e Venosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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