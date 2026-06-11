Arno | ponte mobile sullo Scolmatore di Pontedera Approvato il progetto di fattibilità

È stato approvato il progetto di fattibilità per il ponte mobile sullo Scolmatore di Pontedera. La decisione riguarda il ponte che si muove sul canale, un elemento di collegamento tra due aree. Il progetto, ora in fase di valutazione, prevede la realizzazione di una struttura che possa essere spostata per facilitare il passaggio di mezzi e persone. La giunta ha dato il via libera alla proposta, che dovrà passare alle successive fasi di progettazione e approvazione.

PONTEDERA – Passo importante dell’iter per la realizzazione del ponte mobile sul canale Scolmatore. La giunta regionale ha approvato, nell’ultima seduta, lo schema di accordo tra Regione Toscana, Provincia di Pisa, Provincia di Livorno, Comune di Pisa e Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte). “Questo – ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani – non è solo un accordo tra enti, ma la promessa mantenuta a un intero territorio, un passo avanti decisivo per la mobilità e la sicurezza tra Pisa e Livorno. Il ponte mobile non è solo un’opera ingegneristica: è un’infrastruttura intelligente, che... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Pisa-Darsena Europa. Ponte dello Scolmatore.

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