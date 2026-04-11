Esercitazione di protezione civile alle Chiuse dello Scolmatore dell’Arno a Pontedera

A Pontedera si è svolta un’esercitazione di protezione civile presso le Chiuse dello Scolmatore dell’Arno. L’obiettivo era testare e migliorare le procedure di risposta in caso di piena del fiume. L’evento ha coinvolto diversi operatori e ha previsto simulazioni di intervento per verificare la prontezza delle strutture e del personale incaricato. L’attività si inserisce in un programma di controllo e preparazione in vista di possibili eventi alluvionali.

PONTEDERA – Importante esercitazione di protezione civile per mettere a punto e potenziare l’efficacia del servizio di piena alle Chiuse dello Scolmatore dell’Arno a Pontedera. La giornata è in corso di svolgimento, è organizzata dalla Direzione difesa del suolo e protezione civile della Regione e coinvolge circa 200 persone tra dipendenti regionali dei geni civili e della protezione civile e volontari di protezione civile in convenzione per le attività relative alla gestione del servizio di piena (monitoraggio arginature, primi apprestamenti di pronto intervento idraulico). “Una iniziativa fondamentale – ha commentato il presidente Eugenio Giani – per testare tutte quelle attività che entrano in funzione in caso di criticità idrauliche e rischio di esondazioni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Esercitazione di protezione civile alle Chiuse dello Scolmatore dell’Arno a Pontedera Salvato dai vigili del fuoco nello scolmatore dell’Arno a PontederaPONTEDERA – Squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle 11,30 in prossimità delle paratie dello scolmatore del fiume Arno nel Comune... Protezione civile, l'8 marzo esercitazione dell'unità cinofila della Vab ToscanaFirenze, 7 marzo 2026 - Una mattinata all’insegna della formazione, dell’addestramento ma anche del rispetto per gli animali.