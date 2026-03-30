La Port Authority di Pisa ha annunciato l’avvio di un tavolo operativo per il progetto di costruzione di un nuovo ponte mobile sullo Scolmatore. Il presidente dell’ente ha comunicato l’intenzione di avviare le procedure per l’intervento, sottolineando l’importanza dell’opera per la gestione delle infrastrutture nella zona. Il progetto rientra tra le iniziative di sviluppo delle reti di collegamento del territorio.

Il presidente Benetti manifesta anche dubbi sulla possibilità, sostenuta dal governatore Giani, di utilizzare 40 milioni destinati alla Darsena Europa per realizzare immediatamente la nuova struttura Il presidente della Port Authority di Pisa Mirko Benetti interviene su uno dei temi più centrali nella gestione delle infrastrutture cruciali per lo sviluppo del territorio: il nuovo ponte mobile sullo Scolmatore. “Basta sovrapposizioni. L’opera sarà possibile solo con una sinergia concreta tra Ministero delle infrastrutture e dei traporti (Mit) e Regione”. “Proprio per questo, però, è necessario uscire definitivamente dalla stagione delle dichiarazioni e delle sovrapposizioni istituzionali” è l'invito di Benetti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore: la Port Authority lancia il progetto di un tavolo operativo

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