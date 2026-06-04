Un uomo di 81 anni di Sorrento ha consegnato 1.200 euro a un presunto avvocato falso. I Carabinieri hanno arrestato il truffatore mentre tentava di allontanarsi. L'anziano aveva ricevuto una telefonata in cui gli si diceva che suo figlio era stato arrestato e che doveva pagare per il rilascio. La vittima si è recata sul posto e ha consegnato il denaro, ma è stato fermato dagli agenti.

Ancora una truffa del finto avvocato ai danni di un'anziana, ma questa volta il raggiro si è concluso con l'arresto del presunto responsabile. Una donna di 81 anni di Piano di Sorrento, convinta che il figlio fosse stato arrestato, ha raggiunto Napoli con 1.200 euro per consegnarli a un sedicente legale. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, il truffatore è stato bloccato in flagranza di reato sul corso Garibaldi. La vicenda è iniziata poco dopo mezzogiorno in un appartamento di Piano di Sorrento, quando il telefono dell'anziana è squillato. Dall'altra parte della cornetta, un uomo che si è spacciato per un avvocato le ha raccontato che il figlio era stato arrestato e che serviva una somma di denaro per risolvere la situazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli. “Suo figlio è stato arrestato”: 81enne parte da Sorrento con 1.200 euro, Carabinieri arrestano il truffatore

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Napoli, spari contro caserma carabinieri: arrestato 21enne

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