A Caltanissetta, nel quartiere Santa Flavia, un uomo di 30 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo un inseguimento che ha coinvolto anche degli spari. La fuga è terminata con la sua cattura, avvenuta al termine di una lunga fase di tensione. L’uomo era armato al momento dell’intervento e l’intera operazione si è conclusa con il suo fermo.

Un trentenne è stato fermato dalle forze dell’ordine nel quartiere Santa Flavia di Caltanissetta, dopo una lunga tensione culminata con la sua cattura. Angelo Miraglia, che stava scontando una misura cautelare ai domiciliari a Ragusa, si era rifugiato nell’abitazione di un conoscente dopo essere sfuggito a un controllo della polizia, innescando una complessa operazione di ricerca. La vicenda ha preso un ulteriore risvolto drammatico nella mattinata di oggi, quando all’interno dell’appartamento sono stati avvertiti dei colpi d’arma da fuoco. Il presidio dell’area è stato immediatamente coordinato dal questore Marco Giambra, con l’impiego di specialisti dei negoziatori e degli agenti dell’Unità operativa di primo intervento (Uopi) provenienti da Palermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta, inseguimento e spari: arrestato il fuggitivo armato

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