Arienzo Peppe Guida resta al comando | dubbi su nuovo commissario
Peppe Guida rimane al comando dell’UTC di Arienzo, lasciando in sospeso la nomina del nuovo commissario. Al momento, non è chiaro chi sia il responsabile dell’unità di crisi che supporta Guida. La scelta di un nuovo commissario, previsto per gestire il territorio, solleva dubbi sulla sua capacità di intervenire in un’area già sotto stretto controllo. La nomina non è ancora ufficiale e i dettagli sono ancora da definire.
? Domande chiave? In Breve Peppe Guida mantiene il controllo ad Arienzo nonostante le voci di scioglimento. Peppe Guida continua a esercitare il proprio potere ad Arienzo, manifestando una presenza costante e diretta nelle dinamiche del territorio. Nonostante le indiscrezioni riguardanti un possibile scioglimento, l’uomo mantiene una posizione di comando che appare del tutto inattaccabile nelle sue abitudini quotidiane. Egli si incontra regolarmente con il capo dell’UTC, Perretta, consolidando un legame che sembra dettare l’agenda locale. La scena si ripete quasi ogni giorno, con Guida che si posiziona fisicamente accanto ai commissari. La sua influenza non si limita ai tavoli istituzionali, ma si estende fino alle porte della parrocchia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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