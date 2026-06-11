Arienzo Peppe Guida resta al comando | dubbi su nuovo commissario

Notizia in breve

Peppe Guida rimane al comando dell’UTC di Arienzo, lasciando in sospeso la nomina del nuovo commissario. Al momento, non è chiaro chi sia il responsabile dell’unità di crisi che supporta Guida. La scelta di un nuovo commissario, previsto per gestire il territorio, solleva dubbi sulla sua capacità di intervenire in un’area già sotto stretto controllo. La nomina non è ancora ufficiale e i dettagli sono ancora da definire.