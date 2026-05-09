Pagani commissario al comando | crisi e dubbi sulla gestione locale

Il commissario è stato incaricato di gestire la situazione locale, mentre si susseguono dubbi sulla trasparenza nella gestione del Mercato Ortofrutticolo. Si discute anche sul motivo per cui il Piano Urbanistico Comunale sia rimasto inattivo per diversi anni. La questione riguarda i benefici di alcuni soggetti e le ragioni della prolungata paralisi dei progetti urbanistici. La situazione ha attirato l’attenzione di varie forze politiche e istituzionali.

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