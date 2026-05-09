Pagani commissario al comando | crisi e dubbi sulla gestione locale
Il commissario è stato incaricato di gestire la situazione locale, mentre si susseguono dubbi sulla trasparenza nella gestione del Mercato Ortofrutticolo. Si discute anche sul motivo per cui il Piano Urbanistico Comunale sia rimasto inattivo per diversi anni. La questione riguarda i benefici di alcuni soggetti e le ragioni della prolungata paralisi dei progetti urbanistici. La situazione ha attirato l’attenzione di varie forze politiche e istituzionali.
? Punti chiave Chi ha beneficiato della gestione opaca del Mercato Ortofrutticolo?. Perché il Piano Urbanistico Comunale è rimasto bloccato per anni?. Come sono stati gestiti gli affidamenti dei servizi sociali Agro Solidale?. Quali responsabilità hanno portato alla paralisi dell'amministrazione locale?.? In Breve Sospensione organi elettivi e gestione commissariale operativa da sabato 09 maggio 2026.. Criticità gestionali segnalate per Mercato Ortofrutticolo e servizi sociali Agro Solidale.. Blocco dello sviluppo urbano causato dalla mancata approvazione del Piano Urbanistico Comunale.. Dubbi su affidamenti privati e gestione incarichi pubblici nel territorio di Pagani.🔗 Leggi su Ameve.eu
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