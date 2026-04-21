Confagricoltura Parma | Gelfi resta al comando per il nuovo triennio
Durante la riunione dei delegati eletti il 20 aprile, è stato confermato Roberto Gelfi come presidente di Confagricoltura Parma per il triennio 2026-2028. La decisione riguarda l’intera struttura dell’organizzazione agricola locale, che continuerà a seguire le linee politiche già avviate. La nomina garantisce la continuità delle attività e delle strategie dell'associazione nel prossimo futuro.
Roberto Gelfi guida per un altro triennio Confagricoltura Parma. La conferma del presidente, avvenuta durante la riunione dei delegati eletti lo scorso 20 aprile, segna la linea politica dell’organizzazione agricola parmense per il periodo 2026-2028. L’imprenditore zootecnico di 61 anni, volto noto della Cascina Margherita con i siti produttivi di Roncole Verdi a Busseto e di Carzeto a Soragna, gestisce oltre 600 capi destinati alla produzione lattiera per la Cooperativa casearia Agrinascente di Fidenza. Oltre al ruolo provinciale, Gelfi ricopre la carica di vicepresidente di Confagricoltura Emilia-Romagna e siede nel consiglio di amministrazione del Consorzio del Parmigiano Reggiano.🔗 Leggi su Ameve.eu
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