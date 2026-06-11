Arcetana | ecco Bonacini Il Boretto ne prende quattro

L'Arcetana ha annunciato l'ingaggio di Davide Bonacini, centrocampista nato nel 2003. Nel frattempo, il Boretto ha subito una sconfitta con il punteggio di 4-0 in una partita amichevole. La squadra si prepara per il prossimo campionato di Eccellenza, mentre Bonacini si unisce al roster per rafforzare il reparto di centrocampo. Le operazioni di mercato continuano con altri eventuali arrivi in vista della stagione.

Arcetana in movimento, col focus sul prossimo torneo di Eccellenza: il primo volto nuovo è quello di Davide Bonacini, centrocampista del 2003. Dopo le giovanili di Parma e Reggiana, ecco per lui la D con la Bagnolese. Poi gli Stati Uniti con i campionati universitari e il ritorno in Italia con Sporting Scandiano e l’anno scorso Masone. Il difensore del 1995 Davide Zuccolini lascia la Vianese (Eccellenza) dopo tre anni: giocherà altrove. Si rifà il look in Promozione il Boretto, con ben quattro nuovi giocatori in un colpo solo. Arrivano il difensore Diego Turri, classe 2005 che proviene dalla Sammartinese, il centrocampista Pietro Manghi, classe 2003 ex Palanzano, e poi due bomber di categoria come Francesco Boselli, classe 2003, dal Montecchio, e Matteo Carlucci, 2001 ex Carpaneto, e nel suo caso parliamo di un ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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