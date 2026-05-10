Un ex preparatore atletico del Milan ha commentato la situazione attuale della squadra, sottolineando che il problema principale risiede nella mancanza di responsabilità tra i giocatori, con soltanto uno che si salva. La discussione si è concentrata sulla tenuta mentale del gruppo e sui ruoli dei singoli, con particolare attenzione all'elogio rivolto a Pavlovic. Queste dichiarazioni sono state rese note in un contesto di analisi sulle recenti prestazioni del club.

Il Milan sta attraversando la fase più complicata della propria stagione. Con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, la qualificazione alla prossima Champions League è tornata in pericolo: i rossoneri hanno bisogno di altri 6 punti nelle ultime 3 partite per blindare il quarto posto e tornare nell'Europa che conta. Per farlo, servirà partire già dalla sfida contro l'Atalanta, partita valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A 20252026, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro. Secondo Adriano Bacconi, personaggio televisivo ed ex allenatore e preparatore calcistico, il problema del Milan sarebbe che "nessuno si prende delle responsabilità".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bacconi: “Il problema del Milan è che nessuno si prende delle responsabilità. Se ne salva solo uno. Ecco chi”

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