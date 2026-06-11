Aprono nuovi negozi e si rinnovano gli storici | Tessuto economico vivo

Tre nuovi centri estetici aprono in città, mentre un’attività storica si rinnova. Contestualmente, è stato firmato un accordo tra istituzioni e associazioni di categoria per contrastare la desertificazione commerciale. Si registra così un fermento nel tessuto economico locale, con aperture e rinnovamenti che coinvolgono anche attività storiche. La collaborazione tra enti e associazioni mira a sostenere le imprese e a favorire la vitalità del commercio.

Tre nuovi centri estetici, un’attività storica che si rinnova e un patto tra istituzioni e associazioni di categoria per contrastare la desertificazione commerciale. Sono i segnali di un tessuto economico che continua a mostrare vitalità a Barberino Tavarnelle, dove il commercio di prossimità si conferma uno degli elementi chiave per la crescita sociale ed economica della comunità. Un andamento in controtendenza di questi tempi. Negli ultimi giorni il sindaco David Baroncelli ha partecipato alle inaugurazioni (in foto). Un percorso che, secondo l’amministrazione, testimonia la volontà di investire nel Chianti e di creare nuove opportunità occupazionali, con un ruolo sempre più rilevante svolto dall’imprenditoria femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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