Si aprono spiragli nella vertenza degli stagionali storici del cantiere rifiuti

Si apre uno spiraglio nella vertenza che interessa gli stagionali storici del servizio di nettezza urbana di Caserta, i quali erano rimasti senza rinnovo contrattuale. La questione riguarda i lavoratori coinvolti nel servizio di raccolta dei rifiuti, che da tempo chiedevano chiarimenti e soluzioni per le loro posizioni contrattuali. La disputa ha attirato l’attenzione di diverse parti coinvolte, portando a incontri e confronti per trovare una possibile soluzione alla situazione.

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