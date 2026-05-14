Si aprono spiragli nella vertenza degli stagionali storici del cantiere rifiuti
Si apre uno spiraglio nella vertenza che interessa gli stagionali storici del servizio di nettezza urbana di Caserta, i quali erano rimasti senza rinnovo contrattuale. La questione riguarda i lavoratori coinvolti nel servizio di raccolta dei rifiuti, che da tempo chiedevano chiarimenti e soluzioni per le loro posizioni contrattuali. La disputa ha attirato l’attenzione di diverse parti coinvolte, portando a incontri e confronti per trovare una possibile soluzione alla situazione.
Si apre uno spiraglio nella delicata vertenza che coinvolge gli storici lavoratori stagionali del servizio di nettezza urbana di Caserta, rimasti senza rinnovo contrattuale.Nella giornata di mercoledì 13 maggio, dopo ore di presidio davanti al Comune, si è svolto un incontro ritenuto cruciale per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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