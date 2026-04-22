per la prima volta gli studi storici di design e architettura aprono al pubblico

Per la prima volta, gli studi storici di design e architettura aprono le loro porte al pubblico, offrendo l'opportunità di visitare spazi solitamente riservati a pochi. La Milano Design Week prosegue con un calendario ricco di eventi e incontri, rendendo difficile decidere a quali partecipare. Questa novità introduce un'interessante apertura nel settore, attirando appassionati e professionisti desiderosi di conoscere meglio il patrimonio culturale e artistico.

L'agenda della Milano Design Week è sempre densa e carica di appuntamenti ed eventi eccezionali. Scegliere a quali partecipare è quasi un'arte. E Common Archive – La Notte Bianca del Progetto è uno di quelli. Organizzato dell'Osservatorio del Salone del Mobile.Milano, il 24 aprile 2026 per una sera, dalle 18.30 alle 23.00 e per la prima volta insieme, gli archivi storici di design e architettura di Milano aprono al grande pubblico. Centro di Documentazione sul Progetto Grafico AIAP Disegni stesi o piegati, modelli e maquette perfetti e imperfetti, fotografie, appunti, varianti, tentativi: tutto ciò che precede l’opera e ne custodisce la possibilità.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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