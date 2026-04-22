Per la prima volta gli studi storici di design e architettura aprono al pubblico

Da gqitalia.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta, gli studi storici di design e architettura aprono le loro porte al pubblico, offrendo l'opportunità di visitare spazi solitamente riservati a pochi. La Milano Design Week prosegue con un calendario ricco di eventi e incontri, rendendo difficile decidere a quali partecipare. Questa novità introduce un'interessante apertura nel settore, attirando appassionati e professionisti desiderosi di conoscere meglio il patrimonio culturale e artistico.

L'agenda della Milano Design Week è sempre densa e carica di appuntamenti ed eventi eccezionali. Scegliere a quali partecipare è quasi un'arte. E Common Archive – La Notte Bianca del Progetto è uno di quelli. Organizzato dell'Osservatorio del Salone del Mobile.Milano, il 24 aprile 2026 per una sera, dalle 18.30 alle 23.00 e per la prima volta insieme, gli archivi storici di design e architettura di Milano aprono al grande pubblico. Centro di Documentazione sul Progetto Grafico AIAP Disegni stesi o piegati, modelli e maquette perfetti e imperfetti, fotografie, appunti, varianti, tentativi: tutto ciò che precede l’opera e ne custodisce la possibilità.🔗 Leggi su Gqitalia.it

per la prima volta gli studi storici di design e architettura aprono al pubblico
© Gqitalia.it - Per la prima volta gli studi storici di design e architettura aprono al pubblico

Lleida: El secreto mejor guardado de Cataluña, España | Walking Tour 4K

Video Lleida: El secreto mejor guardado de Cataluña, España | Walking Tour 4K

Notizie correlate

Leggi anche: Dal cartaceo al digitale, all’Istituto italiano per gli studi storici Carletti racconta la metamorfosi dell’editoria

maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Buonfiglio: Per la prima volta senza contributo Governo per Olimpiadi. La 'denuncia' del presidente del Coni; Patricia Hill Collins per la prima volta in Italia; ELEZIONI COMUNALI: UNA PIATTAFORMA OFFRE PER LA PRIMA VOLTA UNO SGUARDO D'INSIEME SU 25 ANNI DI POLITICA LOCALE; Beni culturali, aperta per la prima volta al pubblico Casa Savona, a Palermo.

per la prima voltaPalestina, Hamas apre al disarmo e tratta con Abu Mazen: è la prima voltaA sorpresa, secondo indiscrezioni del New York Times, il movimento islamico fondamentalista avrebbe intavolato un negoziato con Fatah e l'Anp, dicendosi pronto a consegnare migliaia di fucili. Il peso ... avvenire.it

L'Ucraina manda a combattere al fronte i robot: postazione russa conquistata per la prima volta da sole macchineIl futuro è già sulla linea del fronte, ha detto Volodymyr Zelensky, che ha avviato investimenti importanti per dotare il suo esercito di macchine autonome e sostituire i soldati al fronte: come fun ... today.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.