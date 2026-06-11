antella brachi in bilico reggello recupera focardi

Marco Brachi avrebbe lasciato l’Antella, secondo fonti vicine al club. Nel frattempo, il Reggello avrebbe riavuto tra i propri giocatori Focardi, che era in uscita. La situazione resta da confermare, ma le trattative sembrano essere in corso. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte delle società coinvolte.

Ancora novità di rilievo sul fronte dei dilettanti. L’ultima voce in ordine di tempo riguarda il futuro di Marco Brachi, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe interrotto il proprio rapporto con l’Antella. Una decisione arrivata nelle ultime ore, probabilmente dopo un confronto tra le parti, che separa le strade dell’allenatore e della società fiorentina. Resta ora da attendere la conferma o la smentita ufficiale da parte della società biancoceleste. Sempre sul fronte dell’Eccellenza, la neopromossa Rufina, dopo le uscite di Chiariello, Gori, Gurioli, Bachi, Di Vico, Maccari, Pecorai e Rachidi, non avrebbe ancora annunciato gli arrivi di Ricci, Fantechi, Zoppi e Caprio. Nelle ultime ore ci sono state trattative anche per Donatini, ex Figline. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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