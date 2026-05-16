Cristina Focordi è deceduta giovedì 14 maggio a 53 anni dopo una lunga malattia. La sua vita è stata segnata da una lotta contro una malattia che ha combattuto per molti anni. La comunità ricorda la sua personalità come luminosa, con una forza che ha colpito chi l’ha conosciuta. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti. La salma è stata trasferita in un luogo di culto locale, dove si sono svolti i funerali.

Pistoia, 16 maggio 2026 – Si è spenta giovedì 14 maggio, a 53 anni, Cristina Focardi, dopo una lunga malattia contro cui ha combattuto per molti anni con una forza che in tanti, oggi, ricordano come il tratto più sorprendente e luminoso della sua personalità. Una notizia che ha attraversato la città in punta di piedi, lasciando però un vuoto profondo, immediato, impossibile da ignorare. Per oltre trent’anni Cristina è stata un punto fermo del Centro di Odontoiatria e Stomatologia Francesco Perrini: prima assistente alla poltrona, poi in segreteria. Una presenza discreta e costante, il volto familiare che accoglieva pazienti e colleghi con un sorriso che non ha mai perso intensità, nemmeno nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Cristina Focardi, comunità in lutto: “Era una donna luminosa”

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