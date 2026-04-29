Tana tour 2026 Angelica Bove all’Arcella Bella

Il “TANA TOUR 2026” di Angelica Bove, nota per aver partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Mattone”, prevede l’aggiunta di nuove date. La cantante sarà all’Arcella Bella in occasione di questa tournée. La conferma delle date è arrivata recentemente, senza ulteriori dettagli sui luoghi o sui programmi specifici degli eventi.

Il “TANA TOUR 2026” di Angelica Bove, tra le voci rivelazione del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Mattone”, aggiunge nuove date.Gli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, si terranno il 22 maggio all’Arcella Bella di Padova, l’11 luglio al Popcast di Castiglione della Pescaia (GR), il 14.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Ci sarà anche Irama sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. Insieme a lui: Angelica Bove, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Geolier, I Ministri, La Niña, Lea Gavin - facebook.com facebook