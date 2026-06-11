Durante le prove, la cantante ha avuto dubbi sulla necessità di cantare, mentre il produttore ha apportato modifiche ai muri dello studio.

Come ha fatto il produttore a modificare i muri dello studio? Perché la cantante ha quasi dubitato di dover cantare durante le prove? Quali premi ha vinto dopo la sua esperienza al Festival? Come trasforma Angelica il dolore per la perdita dei genitori in musica??? In Breve Produzione guidata dal produttore artistico Federico Nardelli con formazione di cinque elementi Tour estivo di strada programmato fino al mese di settembre Vincitrice dei premi Mia Martini e Lucio Dalla dopo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angelica Bove: debutto live con il Tana Tour tra purezza e ritmo

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ANGELICA BOVE presenta il suo primo album 'Tana' in attesa di Sanremo 2026

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