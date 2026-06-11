Angela Celentano compie 33 anni, ma è scomparsa da circa 30 anni. La famiglia non ha notizie sulla sua posizione e crede che possa trovarsi in qualsiasi parte del mondo.

"Oggi la nostra Angela compie 33 anni, 30 dei quali lontana dalla sua famiglia. Da sempre sentiamo che Angela c'è e che potrebbe trovarsi in qualsiasi parte del mondo. Con la speranza che questo video possa raggiungerla direttamente, chiediamo a tutti di aiutarci a diffonderlo attraverso i social network. Noi non smetteremo mai di cercarla e aspettarla. Grazie di cuore a tutti". Con queste parole Catello e Maria, i genitori di Angela Celentano, hanno voluto celebrare il 33esimo compleanno della figlia, scomparsa il 10 agosto 1996 durante una gita sul Monte Faito, nel territorio di Castellammare di Stabia, quando aveva appena tre anni. Da quel tragico giorno, i familiari hanno continuato instancabilmente a cercarla, verificando ogni segnalazione e collaborando attivamente con gli investigatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Angela Celentano, da 30 anni lontana dalla sua famiglia. Ecco il suo volto oggi

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