Barbara D’Urso non è apparsa in televisione negli ultimi tempi, mentre ha mantenuto un rapporto di distanza con Mediaset. Nonostante ciò, ha deciso di organizzare una festa di compleanno, invitando solo alcuni amici e condividendo momenti di allegria con loro. La celebrazione si è svolta con un’atmosfera informale e spensierata, senza grandi cerimonie o ospiti noti, e ha visto la presenza di tre persone considerate amici stretti. La presentatrice ha partecipato alla festa mantenendo un sorriso e un atteggiamento sereno.

Lontana dalla tv, in aperto contrasto con Mediaset, ma sempre col sorriso e piena di gioia. Anche quest’anno Barbara D’Urso ha scelto di festeggiare il suo compleanno: una celebrazione all’insegna della leggerezza, dell’ironia e degli amici più stretti. La conduttrice ha organizzato per i suoi 69 anni una serata nel suo appartamento milanese nel quartiere di Moscova, trasformando la festa in un piccolo evento esclusivo fatto di musica, balli e sorrisi. Per l’occasione ha puntato su uno stile appariscente ma giocoso: minigonna color oro, camicia di seta trasparente effetto vedo-non-vedo e una lunga notte trascorsa circondata da amici storici. Al centro della scena anche una maxi torta decorata con una frase che rispecchia perfettamente il suo spirito autoironico: “Figa sopra ogni cosa”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara D’Urso lontana dalla tv, solo tre Vip alla sua festa di compleanno

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