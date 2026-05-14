Oggi si svolge la camera ardente per un bambino di nove anni deceduto. Il vescovo ha invitato alla preghiera per il ragazzo e la sua famiglia. Un sacerdote ha ricordato il legame forte tra il bambino e il suo fratello, descrivendo un rapporto molto speciale. La notizia ha suscitato grande commozione tra coloro che conoscevano la famiglia e il piccolo. La comunità si stringe intorno ai familiari in questo momento di lutto.

IL DOLORE. Il ricordo di Don Vincenzo Pasini: «Era molto legato al fratello, tra loro c’era un rapporto davvero speciale». Sul banco i fiori e i bigliettini dei compagni di classe. «In questo momento provo i vostri sentimenti. E vi invito a vivere questa Messa con attenzione, tutti, dai più piccoli agli adulti. Vi invito a entrare nel vostro cuore. Dio ci ha dato un cuore, ed è lì che stanno le cose importanti: quelle belle e quelle brutte, quelle tristi e quelle gioiose. Ed è lì che stanno i sentimenti più profondi. Con questi sentimenti vogliamo pregare per Giulio, per la sua famiglia, e per il cuore di ciascuno di noi. È lì che vogliamo incontrare Dio». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Giulio, morto a 9 anni. Il Vescovo: «Preghiamo per lui e per la sua famiglia». Oggi la camera ardente

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