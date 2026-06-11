La sindaca di Andria ha annunciato la nuova giunta comunale, rivelando i nomi degli assessori che la affiancheranno. Prima delle elezioni, sono stati definiti degli accordi politici tra le parti coinvolte. La composizione della squadra di governo è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta o sui contenuti degli accordi pre-elettorali.

? Domande chiave? In Breve La nuova squadra di governo di Andria svela i nomi della Giunta. La sindaca Bruno ha presentato ufficialmente la nuova compagine di governo ad Andria presso il centro di aggregazione don Pino Puglisi, dopo le consultazioni seguite al voto del 24 e 25 maggio scorso. L’evento ha la partecipazione di consiglieri eletti e riconfermati, sostenitori e familiari dei nuovi assessori, in un clima di forte entusiasmo. La prima cittadina ha sottolineato la rapidità con cui è stato formato l’organo esecutivo, spiegando che molti accordi erano già stati definiti prima delle elezioni. La fotografia politica finale è stata infatti la diretta conseguenza di quanto consegnato dagli elettori alle urne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Andria, la sindaca Bruno svela la nuova compagine di governo

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