Porto Cesareo cambia rotta con Schito | superata la compagine dell’ex sindaca

A Porto Cesareo, dopo il commissariamento di gennaio, si sono presentate due liste per le elezioni comunali. Recentemente, è stato annunciato che la coalizione guidata dall’ex sindaca non parteciperà più alla competizione elettorale. La squadra di Schito, invece, ha preso il sopravvento e si prepara a conquistare il governo locale, lasciando da parte la precedente formazione politica.

PORTO CESAREO - Dopo il commissariamento, nel gennaio scorso, ai nastri di partenza erano due le compagini in campo per il nuovo futuro amministrativo in quel di Porto Cesareo. E l’ha spuntata il candidato della civica “La Rotta Giusta”, l’ex consigliere e capogruppo di Cambiare Rotta, Francesco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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