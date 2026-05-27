A Andria, una donna ha ottenuto il 77% dei voti diventando sindaca, superando pregiudizi locali. Ha adottato misure specifiche per migliorare i servizi all'infanzia, concentrandosi su iniziative concrete. La sua vittoria rappresenta un cambiamento in un contesto tradizionale, senza dettagli sulle strategie adottate o sui programmi implementati. La sua elezione ha attirato l'attenzione sulla possibilità di superare i pregiudizi di genere in ambito politico.

? Domande chiave Come ha fatto una donna a superare i pregiudizi locali?. Quali misure concrete ha adottato per i servizi all'infanzia?. Perché la distribuzione di assorbenti ha scalfito i tabù sociali?. Cosa cambierà per le nuove generazioni con il progetto Città Bambina?.? In Breve Certificazione di genere introdotta nella società municipalizzata e distribuzione gratuita di assorbenti ecologici.. Riapertura nido comunale e piano per costruzione di due nuovi presidi per l'infanzia.. Adesione al progetto nazionale Città Bambina con assessorato dedicato chiamato al Futuro.. Creazione di commissione pari opportunità e nomina di un gender City manager. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Andria, Giovanna Bruno trionfa col 77%: la sindaca che sfida i tabù

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