La base dell'America's Cup a Napoli è stata consegnata agli ingegneri britannici, che hanno iniziato i lavori di costruzione. La società GB1 ha avviato le operazioni per realizzare la nuova struttura, un progetto che si prevede durerà fino all'autunno. Il responsabile del team ha commentato che in soli sei mesi si è riusciti a portare avanti un lavoro incredibile.

GB1 ha cominciato i lavori per la costruzione della nuova base del team, un processo che dovrebbe proseguire fino all'autunno. Al Challenger of Record è stata consegnata l'area dove sarà montato l'hangar. Ian Walker, amministratore delegato di GB1, era presente a Bagnoli per firmare la documentazione necessaria all'avvio dei lavori. Nel frattempo sono arrivati anche i primi camion del team, con il materiale della base utilizzata come quartier generale durante la campagna di Barcellona 2024. Osservando le acque cristalline davanti alle future basi dei team, Walker ha dichiarato: «È solo quando arrivi qui, vedi 14 nodi di brezza marina e un panorama straordinario che ti rendi conto di quanto sarà spettacolare la Louis Vuitton 38ª America's Cup. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - America's Cup a Napoli, base consegnata agli Inglesi. Walker: «Qui lavoro incredibile in soli sei mesi»

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America's Cup Napoli, i residenti a Bagnoli si sentono in ostaggio: Stop ai lavori, non si respira

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