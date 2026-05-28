Dopo sei mesi di attese, la Regione ha approvato una maxi manovra da 500 milioni di euro. La somma copre trasporti pubblici, sanità e i costi dell’America’s Cup. La decisione arriva dopo un periodo di stallo sul bilancio e diverse discussioni politiche. La manovra prevede investimenti immediati in vari settori, con priorità a infrastrutture e servizi pubblici. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, segnando una svolta dopo mesi di incertezza.

Tempo di lettura: 3 minuti Sei mesi di rodaggio, polemiche e soprattutto l’impasse sul Bilancio. Poi l’accelerazione. La Regione Campania guidata da Roberto Fico prova a cambiare passo e dalla riunione di Giunta di oggi esce una maxi manovra da oltre mezzo miliardo di euro destinata a infrastrutture, sanità, trasporti, ambiente e politiche sociali. Una pioggia di risorse che punta a sbloccare opere ferme da anni, rafforzare i servizi territoriali e rilanciare alcuni dossier strategici per il futuro della Campania. Il capitolo più pesante riguarda trasporti e mobilità. Via libera alla razionalizzazione del PR FESR Campania 2021-2027 con investimenti complessivi pari a 1,79 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dopo sei mesi la Regione accelera, maxi manovra da mezzo miliardo di euro per trasporti, sanità e America’s Cup

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Rome Tried to Fix Inflation With One Law — It Made Everything Worse

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