La magia di Napoli qui l?America?s Cup più bella di sempre

Le regate della Coppa America si svolgono a Cagliari, al Molo Ichnusa, sede di Luna Rossa. La barca italiana partecipa alle prove preregata, che si stanno tenendo in questi giorni. Le prove sono aperte e visibili al pubblico, con lo scopo di preparare le imbarcazioni per le competizioni ufficiali. La manifestazione coinvolge diverse imbarcazioni e team da vari paesi, tutti impegnati nelle regate di allenamento prima delle gare principali.

Le preregate della Coppa America sono in corso a Cagliari al Molo Ichnusa, la casa di Luna Rossa, l’italianissima barca che ambisce alla vittoria del trofeo velico più antico al mondo, ma si sta celebrando Napoli che tra il 24 e il 27 settembre ospiterà sul lungomare le sue preregate dell’America’s Cup. E nell’estate del 2027 sarà il teatro, sul lungomare, della Coppa America vera e propria quella che assegnerà il trofeo più ambito nel mondo della vela. «Immagino le Ac 75 che regatano davanti al lungomare di Napoli con decine di migliaia di persone che le guardano. Immagini che andranno in tutto il mondo saranno tra le più belle di sempre. Stiamo parlando di uno scenario unico a disposizione della gente in un ambiente naturale dove ci sarà il circuito». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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