Amazon | 17,5 miliardi dai prestiti per la sfida all’IA
Amazon ha ottenuto 17,5 miliardi di dollari tramite prestiti per finanziare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La società ha annunciato di voler investire 31,5 miliardi di dollari in infrastrutture fisiche, ma non ha specificato quali acquisterà. La cifra rappresenta una parte dell’intero budget destinato a potenziare la capacità di calcolo necessaria per le sue attività di intelligenza artificiale.
? Punti chiave? In Breve Amazon mobilita 17,5 miliardi di dollari tramite prestiti bancari per sostenere la corsa all’intelligenza artificiale. Amazon ha siglato un accordo per ottenere un prestito di circa 17,5 miliardi di dollari da un gruppo di istituti finanziari, consolidando una strategia di finanziamento massiccia che si è intensificata nelle ultime quarantotto ore. L’operazione, che coinvolge colossi come Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, HSBC e BofA Securities, si configura come un prestito a termine con prelievo differito. Questa struttura tecnica permette alla società di attingere ai fondi secondo le proprie tempistiche, garantendo una flessibilità operativa fondamentale per gestire i flussi di cassa durante l’espansione tecnologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Commercial Real Estate Crisis $1.5 Trillion in Loans Coming Due | Adam Hyman
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