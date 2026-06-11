Amazon | 17,5 miliardi dai prestiti per la sfida all’IA

Notizia in breve

Amazon ha ottenuto 17,5 miliardi di dollari tramite prestiti per finanziare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La società ha annunciato di voler investire 31,5 miliardi di dollari in infrastrutture fisiche, ma non ha specificato quali acquisterà. La cifra rappresenta una parte dell’intero budget destinato a potenziare la capacità di calcolo necessaria per le sue attività di intelligenza artificiale.