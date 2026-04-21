Amazon scommette 33 miliardi su Anthropic | il piano per dominare l’IA

Amazon ha annunciato un investimento di 33 miliardi di dollari, destinati a rafforzare la collaborazione con la startup Anthropic, che si occupa di sviluppare modelli di intelligenza artificiale. Di questi, 25 miliardi sono stati destinati a sostenere direttamente l’azienda, con l’obiettivo di potenziare le attività legate alla creazione di modelli come Claude. La cifra rappresenta uno dei più grandi finanziamenti mai destinati al settore dell’IA.

Amazon ha deciso di potenziare drasticamente il proprio legame con Anthropic, impegnando fino a 25 miliardi di dollari per sostenere la startup che sviluppa i modelli Claude. L’operazione porta l’investimento totale del colosso del cloud verso la cifra di 33 miliardi di dollari, in un accordo strategico che prevede per Anthropic un impegno di spesa superiore ai 100 miliardi di dollari presso le infrastrutture AWS e per l’acquisto di chip custom nei prossimi dieci anni. L’immissione immediata di liquidità sarà pari a 5 miliardi di dollari, mentre i restanti 20 miliardi saranno erogati al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali. Questa nuova valutazione di Anthropic si attesta infatti su quota 380 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

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