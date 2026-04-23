A fine 2025, le imprese della regione Veneto hanno contratto prestiti per un totale di 62 miliardi di euro. Nonostante siano presenti 187 miliardi di depositi, gli investimenti sono stati rallentati da un rallentamento dell’economia tedesca e dall’aumento dei costi energetici. Questi fattori hanno influenzato le decisioni di finanziamento e di espansione delle aziende locali, che continuano a mostrare solidità finanziaria ma sono frenate dai rischi di mercato.

? Cosa sapere Prestiti alle imprese venete a 62 miliardi di euro a fine 2025.. Rallentamento tedesco e costi energetici frenano gli investimenti nonostante i 187 miliardi di depositi.. A Padova, la Commissione regionale Abi ha analizzato il sistema produttivo veneto evidenziando una tenuta economica notevole ma frenata da timori internazionali, con i prestiti alle imprese che hanno raggiunto i 62 miliardi di euro a fine 2025. Il tavolo tecnico, presieduto da Sergio Bava, ha messo in luce un quadro di grande resilienza per le realtà locali: mentre la disoccupazione si mantiene ai minimi storici e le disponibilità finanziarie sono ampie, molte aziende preferiscono mettere in pausa i piani di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto: imprese solide ma frenate dai rischi, prestiti a 62 miliardi

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