Durante l’ondata di maltempo in Alto Adige, sono stati effettuati circa 200 interventi di soccorso per allagamenti e danni causati da detriti. Le zone più colpite sono state le aree vicino ai corsi d’acqua, che hanno superato le soglie di preallarme a causa dell’intenso accumulo di detriti e acqua. I fiumi hanno superato i livelli di guardia, richiedendo interventi di emergenza per contenere le piene e prevenire ulteriori danni.

? Punti chiave? In Breve Circa 200 interventi dei Vigili del Fuoco volontari tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno per il maltempo in Alto Adige. I Vigili del Fuoco volontari dell’Alto Adige hanno gestito circa 200 interventi tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno a causa di una violenta ondata di maltempo. Le precipitazioni hanno colpito gran parte della provincia, concentrando le criticità maggiori nelle zone della Val Sarentino e della Val Badia. Le squadre di soccorso sono state chiamate costantemente per gestire allagamenti di scantinati e abitazioni, colate di detriti e smottamenti. Il vento ha abbattuto diversi alberi, mentre fango e detriti hanno reso impraticabili molte strade del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Alto Adige: 200 interventi per l’ondata di maltempo e allagamenti

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