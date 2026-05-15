Grandine come neve allagamenti e crolli in Friuli Venezia Giulia | ondata di maltempo e oltre 130 soccorsi

Nel Friuli Venezia Giulia, il maltempo ha provocato una serie di episodi estremi. Violenti temporali hanno causato allagamenti in molte strade e sottopassi, mentre una forte grandinata ha coperto le vie con una coltre bianca, come mostrano diversi video. Sono state effettuate oltre 130 operazioni di soccorso per fronteggiare le emergenze generate da questa ondata di maltempo. La situazione si è sviluppata rapidamente, coinvolgendo varie zone della regione.

Violenti temporali hanno allagato strade e sottopassi mentre una coltre bianca ha invaso le strade a causa delle grandinate come si vede in diversi video. I rovesci sono proseguiti per tutta la notte generando allagamenti e qualche crollo di alberi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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