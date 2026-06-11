Il leader di Almici ha dichiarato di assumersi la responsabilità per il mancato raggiungimento dell’obiettivo elettorale, senza cercare scuse. Ha aggiunto che continuerà a fare pressioni sulla questione sicurezza, senza specificare ulteriori dettagli. La comunicazione si focalizza sulla volontà di assumersi le proprie responsabilità e sull’impegno a spingere per miglioramenti in ambito sicurezza.

"L’unico responsabile del fatto che non siamo riusciti ad arrivare alla mia elezione sono io. Non voglio alibi, semplicemente perché non vivo di alibi. Moralmente, però, un po’ mi sento di aver vinto, perché è stata comunque un’impresa spingere un sindaco uscente a portare a casa la vittoria solo all’ultimo secondo". Parte da qui, dalla volontà di incarnare il ruolo di leader dell’opposizione assumendosi la responsabilità della sconfitta (mentre attorno a lui in molti sono a caccia di capri espiatori) l’analisi del candidato del centrodestra Mario Almici all’indomani dell’esito del ballottaggio che lo ha visto perdere la poltrona di sindaco per 500 voti circa. La sconfitta, certo, fa male,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Almici, il leader che guarda avanti: "Sulla sicurezza faremo pressioni"

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