Il sindaco ha dichiarato che il turn over nel settore commerciale è previsto e che l'obiettivo è mantenere elevati standard di qualità. Nel frattempo, il settore commerciale si sta evolvendo, adattandosi alle nuove dinamiche della grande distribuzione, che sta modificando il volto del commercio locale. La trasformazione riguarda soprattutto le modalità di offerta e gestione delle attività commerciali nel territorio.

Il commercio continua a cambiare pelle e ad andare incontro al modello della grande distribuzione. Alla periferia sud del capoluogo, al confine territoriale con altri Comuni come Osimo e Camerano, non conosce soste l’allargamento di questa offerta e la notizia della prossima apertura di quello che viene considerato come il più grande megastore non solo delle Marche, ma dell’Adriatico fa davvero riflettere. E una riflessione, sulla base di questa notizia, noi l’abbiamo chiesta anche al primo cittadino di Ancona, Daniele Silvetti. Sindaco, lei e la vostra giunta avete creato la Consulta del Commercio e impostato una strategia legata al sostegno ai centri commerciali urbani e ai piccoli negozi al dettaglio: questa nuova apertura così imponente la spaventa? "No, assolutamente, nessuna paura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco guarda avanti: "Niente paura: è turn over. Noi puntiamo sulla qualità"

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