Durante un intervento in Parlamento, il ministro ha chiarito che la norma sui rimpatri volontari assistiti non è stata introdotta dal governo attuale, sottolineando che si tratta di un istituto già esistente. Ha annunciato inoltre che verranno apportate delle modifiche alla normativa sui rimpatri, senza specificare i dettagli. La questione dei rimpatri volontari è stata al centro di diverse discussioni tra i membri dell'assemblea.

"Ci sono state molte discussioni sul tema dei rimpatri volontari assistiti e io tengo a precisare davanti a questa assemblea parlamentare che tale istituto non rappresenta certo un' invenzione di questo governo. Sono previsti nel nostro ordinamento da oltre 10 anni in attuazione di norme europee e nazionali". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nell'Aula della Camera sul dl sicurezza. "Tuttavia - ha aggiunto - abbiamo preso atto di alcune sensibilità che sono espresse su un punto specifico della norma e ci predisponiamo ad una sua correzione".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piantedosi, faremo correzione sulla norma sui rimpatri del dl sicurezza

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