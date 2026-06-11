Almanacco del 11-06-2026

Da romadailynews.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

almanacco del giorno giovedì 11 giugno Buona giornata da parte di Francesco Vitale oggi il tuo le torte alle 5:35 e tramonterà alle 20:45 iniziamo subito il viaggio nel tempo cosa caduto oggi nella storia partiamo dal 1184 viaggiamo Indietro fino al mito Secondo i calcoli dello scienziato Eratostene in quella data viene bruciata la città di Troya ponendo fine leggendaria guerra cantata da Omero nel 1981 una pagina drammatica per l'Italia a Vermicino il piccolo Alfredino Rampi cade in un pozzo artesiano tutta la mattina e rimarrà per tre giorni incollata davanti alla TV in quella che diventerà la prima diretta RTI unificate della televisione italiana impulso decisivo alla nascita della. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

almanacco del 11 06 2026
© Romadailynews.it - Almanacco del 11-06-2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Almanacco 21 Aprile 2026

Video Almanacco 21 Aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Almanacco del 06-06-2026Il 28 maggio, in occasione di questa giornata, si svolgono numerosi eventi religiosi.

Traffico Roma del 06-06-2026 ore 11:30Alle 11:30 di oggi, il traffico a Roma è congestionato in diverse zone della città.

Argomenti più discussi: Almanacco | Giovedì 11 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Giovedì 11 Giugno | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco 11/06/2026; Giovedì 11 giugno 2026: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giorno.

almanacco del almanacco del 11 06Almanacco del 11 giugno 2026Almanacco del 11 giugno 2026 L’estate porta con sé giornate più lunghe e calde, ideali per esplorare la natura. Questo periodo dell’anno è perfetto per osservare le meraviglie della flora e della faun ... tuttogreen.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web