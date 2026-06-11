almanacco del 11 06 2026

almanacco del giorno giovedì 11 giugno Buona giornata da parte di Francesco Vitale oggi il tuo le torte alle 5:35 e tramonterà alle 20:45 iniziamo subito il viaggio nel tempo cosa caduto oggi nella storia partiamo dal 1184 viaggiamo Indietro fino al mito Secondo i calcoli dello scienziato Eratostene in quella data viene bruciata la città di Troya ponendo fine leggendaria guerra cantata da Omero nel 1981 una pagina drammatica per l'Italia a Vermicino il piccolo Alfredino Rampi cade in un pozzo artesiano tutta la mattina e rimarrà per tre giorni incollata davanti alla TV in quella che diventerà la prima diretta RTI unificate della televisione italiana impulso decisivo alla nascita della. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 21 Aprile 2026

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Traffico Roma del 06-06-2026 ore 11:30Alle 11:30 di oggi, il traffico a Roma è congestionato in diverse zone della città.

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