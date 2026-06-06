Traffico Roma del 06-06-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 11:30 di oggi, il traffico a Roma è congestionato in diverse zone della città. La circolazione risulta rallentata lungo le principali arterie e in alcune aree centrali. Le autorità segnalano code e disagi sulla viabilità, con traffico intenso e alcuni tratti completamente bloccati. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, secondo le previsioni degli ultimi aggiornamenti di infomobilità.

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