Traffico Roma del 06-06-2026 ore 11 | 30

Notizia in breve

Alle 11:30 di oggi, il traffico a Roma è congestionato in diverse zone della città. La circolazione risulta rallentata lungo le principali arterie e in alcune aree centrali. Le autorità segnalano code e disagi sulla viabilità, con traffico intenso e alcuni tratti completamente bloccati. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, secondo le previsioni degli ultimi aggiornamenti di infomobilità.