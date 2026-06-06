Traffico Roma del 06-06-2026 ore 11 | 30
Alle 11:30 di oggi, il traffico a Roma è congestionato in diverse zone della città. La circolazione risulta rallentata lungo le principali arterie e in alcune aree centrali. Le autorità segnalano code e disagi sulla viabilità, con traffico intenso e alcuni tratti completamente bloccati. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, secondo le previsioni degli ultimi aggiornamenti di infomobilità.
Benji & Fede, disponibile da oggi l’ultima puntata di Caro Amico. Ospiti Aurora Ramazzotti e il suo storico autore e migliore amico Paolo Gioia video Copyright © 2010 - 2026 Redazioneredazione@romadailynews.it Direttore responsabile Arrigo d'Armiento direttore@romadailynews.it Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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